



На юге арестованы 25 торговцев оружием, включая женщину и несовершеннолетнего

Полиция задержала на юге Израиля 25 торговцев оружием, среди которых были женщина и несовершеннолетний.



Аресты проводились в рамках борьбы с насилием в арабском секторе.



Уточняется, что задержанных подозревают в незаконном хранении и торговле оружием. В ходе обысков у них была изъята похищенная военная техника. Подозреваемые предстанут перед судом для дальнейшего продления срока содержания под стражей.



Командующий Центральным округом Ави Битон поручил активизировать расследование относительно незаконных действий в арабском секторе. Были развернуты специальные подразделения и разведывательные системы.

