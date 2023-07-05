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На юге арестованы 25 торговцев оружием, включая женщину и несовершеннолетнего
05.07.2023 13:59 Алина Груднева

На юге арестованы 25 торговцев оружием, включая женщину и несовершеннолетнего

Полиция задержала на юге Израиля 25 торговцев оружием, среди которых были женщина и несовершеннолетний.

Аресты проводились в рамках борьбы с насилием в арабском секторе.

Уточняется, что задержанных подозревают в незаконном хранении и торговле оружием. В ходе обысков у них была изъята похищенная военная техника. Подозреваемые предстанут перед судом для дальнейшего продления срока содержания под стражей.

Командующий Центральным округом Ави Битон поручил активизировать расследование относительно незаконных действий в арабском секторе. Были развернуты специальные подразделения и разведывательные системы.
 

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