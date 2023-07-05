На юге арестованы 25 торговцев оружием, включая женщину и несовершеннолетнего
Полиция задержала на юге Израиля 25 торговцев оружием, среди которых были женщина и несовершеннолетний.
Аресты проводились в рамках борьбы с насилием в арабском секторе.
Уточняется, что задержанных подозревают в незаконном хранении и торговле оружием. В ходе обысков у них была изъята похищенная военная техника. Подозреваемые предстанут перед судом для дальнейшего продления срока содержания под стражей.
Командующий Центральным округом Ави Битон поручил активизировать расследование относительно незаконных действий в арабском секторе. Были развернуты специальные подразделения и разведывательные системы.