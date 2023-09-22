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На ядерных полигонах РФ, КНР и США замечена подозрительная активность
22.09.2023 20:02 Алина Груднева

На ядерных полигонах РФ, КНР и США замечена подозрительная активность

На ядерных полигонах России, Китая и США зафиксирована подозрительная возросшая активность.

Об этом говорится в эксклюзивном материале американского телеканала CNN.

Уточняется, что это подтверждают снимки, сделанные со спутников. По словам журналистов, никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к неминуемым ядерным испытаниям, нет.

Тем не менее, подозрительная активность замечена на китайском полигоне в Синьцзяне, на российском архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, а также на американском объекте в пустыне Невада.

В перечисленных местах построены новые объекты, прорыты новые туннели. Уточняется также, что к объектам на материках начало подъезжать большое количество автомобилей, а к архипелагу в России причаливает все больше кораблей.

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