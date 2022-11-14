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На выборах президента в Словении впервые победила женщина
14.11.2022 07:31 Ольга Белозерова

На выборах президента в Словении впервые победила женщина

На выборах президента в Словении впервые победила женщина. Пост главы государства займет Наташа Пирц-Мусар - журналист и юрист, баллотировавшаяся как независимый кандидат при поддержке левоцентристского правительства Словении.

Об этом сообщает ВВС.

Пирц-Мусар победила бывшего министра иностранных дел Анзе Логара - ветерана консервативной политики, набрав почти 54% голосов.

"Словения избрала президента, который верит в Европейский Союз, в демократические ценности, на которых был основан ЕС", - заявила госпожа президент после своей победы. 

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