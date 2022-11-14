На выборах президента в Словении впервые победила женщина
На выборах президента в Словении впервые победила женщина. Пост главы государства займет Наташа Пирц-Мусар - журналист и юрист, баллотировавшаяся как независимый кандидат при поддержке левоцентристского правительства Словении.
Об этом сообщает ВВС.
Пирц-Мусар победила бывшего министра иностранных дел Анзе Логара - ветерана консервативной политики, набрав почти 54% голосов.
"Словения избрала президента, который верит в Европейский Союз, в демократические ценности, на которых был основан ЕС", - заявила госпожа президент после своей победы.