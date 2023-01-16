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На всех полигонах Беларуси стартовали масштабные совместные учения с Россией
16.01.2023 09:12 Наталья Богинская

На всех полигонах Беларуси стартовали масштабные совместные учения с Россией

В понедельник стартовали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав региональной группировки сил. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

По информации министерства, с российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Минобороны Беларуси сообщает, что учения проводятся для повышения оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых заданий.
В ходе учения планируется отработать масштабный список задач:

  • ведение воздушной разведки;
  • совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;
  • авиационная поддержка группировок войск;
  • высадка тактического воздушного десанта;
  • доставка грузов и эвакуация раненых.
Учения пройдут на всех аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

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