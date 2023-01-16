



На всех полигонах Беларуси стартовали масштабные совместные учения с Россией

В понедельник стартовали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав региональной группировки сил. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.



По информации министерства, с российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Минобороны Беларуси сообщает, что учения проводятся для повышения оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых заданий.

В ходе учения планируется отработать масштабный список задач:

ведение воздушной разведки;

совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;

авиационная поддержка группировок войск;

высадка тактического воздушного десанта;

доставка грузов и эвакуация раненых.

Учения пройдут на всех аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.