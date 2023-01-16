На всех полигонах Беларуси стартовали масштабные совместные учения с Россией
В понедельник стартовали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые входят в состав региональной группировки сил. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.
По информации министерства, с российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Минобороны Беларуси сообщает, что учения проводятся для повышения оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых заданий.
В ходе учения планируется отработать масштабный список задач:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы;
- авиационная поддержка группировок войск;
- высадка тактического воздушного десанта;
- доставка грузов и эвакуация раненых.