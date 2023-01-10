



На все украинские атомные станции прибудут миссии МАГАТЭ

В Украину на АЭС прибудут мониторинговые миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для контроля состояния безопасности станций в условиях войны. Об этом сообщил и. о. председателя Государственной инспекции атомного регулирования Олег Кориков.



«Украина пригласила устроить мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех других атомных электростанциях, включая и Чернобыльскую. МАГАТЭ согласилось с этим предложением, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС», - отметил он.



По словам Корикова, главная цель этих миссий - мониторинг состояния безопасности в условиях военных воздействий, которым подвергается сейчас Украина и украинские ядерные установки. Именно так МАГАТЭ сможет воочию убедиться, как ракетные удары влияют на состояние атомных станций.



Как сообщалось, в декабре генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры в москве по поводу создания зоны безопасности вокруг захваченной Запорожской АЭС.



Запорожскую АЭС с 4 марта захватили российские военные. С того времени россияне размещают на площадке станции военную технику и боеприпасы, а также обстреливают прилегающую территорию.



В настоящее время все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. ЗАЭС продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.