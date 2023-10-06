



На войну - и точка: в российских тюрьмах рекордное сокращение зеков

В российских тюрьмах за последний год произошло рекордное сокращение заключенных.



По данным "Радио Свобода", информацию об этом подтвердил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов.



По его словам, в тюрьмах и колониях число содержащихся там заключенных сократилось в несколько раз. Если 10 лет назад, по его словам, сроки отбывали в общей сложности около 700 тысяч человек, то сейчас там начитывается не более 270 тысяч.



Не секрет, что зеков набирали для участия войны в Украине. Руку к этом приложил, в том числе, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, погибший в августе.