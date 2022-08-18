



"На троих": о чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерреш (фото, видео)

18 августа внимание мировой общественности было обращено на Дворец Потоцких во Львове, где Президент Украины Владимир Зеленский принимал высокопоставленных гостей – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Поводов для проведения трехсторонних переговоров более чем достаточно. К слову, с начала полномасштабной войны президента Турции впервые прибыл в Украину – в последний раз Эрдоган посещал нашу страну 3 февраля 2022 года, незадолго до начала российско-украинской войны.



ВСТРЕЧА С ГУТЕРРЕШЕМ



Перед переговорами с президентом Турции Владимир Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.



Если коротко, – стороны обсудили возможные направления развития соглашения о "зерновых коридорах"; вопрос незаконной и принудительной депортации украинцев с оккупированных Россией территорий; освобождение из российского плена украинских военнослужащих и медиков; ядерный терроризм со стороны России в контексте захвата ЗАЭС, а также договорились продолжить координацию в реализации зерновой инициативы.





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Что касается встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, то "Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", – подчеркнул Владимир Зеленский по итогам встречи.Читайте также: Зеленский встретился с Гутеррешем. О чем договорились Что касаетсяВладимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, то началась она , как сообщили сразу несколько источников, в 14:40.







Фото: агентство Anadolu

Проходила встреча также во дворце Потоцких. Тут хочется отметить меры безопасности: сотням журналистов, чтобы попасть на встречу, пришлось пройти строгий как никогда ранее контроль безопасности. Были перекрыты даже прилегающие ко дворцу кварталы. #Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı #Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi başladı pic.twitter.com/PeIgQS6Lqu — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) August 18, 2022



Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

В ходе переговоров Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами только усилит обе стороны. Президент Украины отметил важность визита турецкого коллеги: "Это весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны, как Турция". Владимир Зеленский выразил благодарность Республике Турция за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины



Обе стороны подчеркнули заинтересованность в том, чтобы Турция в дальнейшем оставалась надежным партнером Украины.



Кроме того, главы двух государств дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы. Владимир Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется; она помогает справиться с глобальным продовольственным кризисом.



Лидеры обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.



Обсудили Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган и вопрос масштабного похищения Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, обе стороны указали на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна, и подчеркнули: любая торговля ворованным является недопустимой. "Попытки России продать ворованное должны быть остановлены", – в частности, подчеркнул Владимир Зеленский.



Президенты Украины и Турции также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, в частности, ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой как Украине, так и всему миру. Владимир Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на Запорожской АЭС – это один из самых серьезных рисков, которые создала война России против Украины.



Поэтому, считает Владимир Зеленский, миссией и обязанностью каждой страны должна стать жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки. "Россия должна вывести свои войска со станции немедленно", – подчеркнул Президент Украины.



В ходе переговоров главы двух государств обсудили и вопросы оборонного взаимодействия, а также перспективы сотрудничества в этом направлении.



Владимир Зеленский выразил надежду на то, что президент Турции примет участие во втором саммите Крымской платформы.



ВСТРЕЧА "НА ТРОИХ" БЫЛА НЕДОЛГОЙ



После встречи глав государств, как и планировалось, прошла трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, и генсека ООН Антониу Гутерриша. Как утверждают журналисты, продлилась она около 40 минут.



Известно, что стороны обсудили реализацию соглашения об открытии "зерновых коридоров", шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, а также ситуацию на подконтрольной России Запорожской АЭС.



ИТОГИ



В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписан Меморандум от 18 августа 2022 года о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны.



Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры смогут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

ПОВЕСТКА ДНЯ – "ДО"



Накануне встречи в Администрации президента Турции заявляли о намерении Эрдогана провести с президентом Владимиром Зеленским переговоры в формате "тет-а-тет", во время которых обсудить шаги, которые можно предпринять для прекращения войны дипломатическим путем, пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки, а также оценить аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.



Среди других вопросов, которые планировались для обсуждения на встрече – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.



Кроме того, турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщал, что Эрдоган может предложить Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Путиным.



КАК ДОБИРАЛИСЬ



Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов утром четверга, 18 августа. Перед встречей с Эрдоганом и Гутеррешем он посетил украинских защитников в военном госпитале.



Фото пресс-службы Офиса Президента Украины



Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов накануне 17 августа. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приезд генсека ООН во Львов: «В Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Будем работать над необходимыми для Украины результатами».



Фото: Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН (twitter.com/UN_Spokesperson)



В перерывах между подготовкой к трехсторонней встрече он успел посетить Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где провел встречу с руководством вуза, а также украинскими историками. Выступая на мероприятии он отметил, что в числе прочих исследований в университете изучается и тема геноцида.

