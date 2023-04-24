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На спортивном матче в Иране прозвучало “Да здравствует Израиль”
24.04.2023 15:59 Ирина Демьянова

На спортивном матче в Иране прозвучало “Да здравствует Израиль”

После исторического визита наследного принца Ирана в изгнании Резы Пехлеви в Израиль социальные сети наполнились ирано-израильской солидарностью. В пятницу в социальных сетях распространилось видео, на котором иранцы в Бандар-Генаве (юго-запад Ирана) на Кубке Рамадана по футзалу скандируют “Долой Палестину, да здравствует Израиль”, пишет Ynet.

Кричалки прозвучали в ответ на появление связанного с режимом муллы на пятничной
Среди иранцев существует определенная степень социального недовольства тем, что их правительство финансирует палестинские террористические организации и других иностранных террористических марионеток, а не финансирует проекты внутри страны, которые бы принесли пользу народу Ирана, годами страдающего от санкций из-за ядерной программы иранского режима.

Ранее в социальных сетях распространились видеоролики, на которых иранцы отказываются наступать на израильский флаг за пределами университетов.

 

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