



Украина просит мир не бояться РФ. На Совбезе ООН поддержали Украину

Украина неустанно призывает мир не бояться Россию, увеличивать помощь нам и усиливать санкции против РФ. Только так, сообща, можно победить врага, который сегодня стал крайне опасным. Кремль нагло устроил ядерный шантаж. После захвата российской армией Запорожской атомной электростанции, в заложниках у России оказался весь мир. Без преувеличений.



Мир это понимает, и в ночь на среду, 24 августа, Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел заседание, на котором обсуждалась ситуация в Украине, в частности, на оккупированной РФ ЗАЭС.



Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС обязательно зафиксирует нарушения требований безопасности, создаваемых оккупантом, потому то Россия и не пускает контролеров на объект.



"Очевидно, что любая миссия, будь то МАГАТЭ или ООН, находясь на станции, зафиксирует вопиющие нарушения норм и требований ядерной безопасности. Поэтому Россия пытается избежать ответственности. Но это ей не удастся", - сказал дипломат.



В ответ на это в ООН заявили, что поддерживают миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если она будет направлена из Киева. В частности, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в своем в Twitter-аккаунте написал: "Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на АЭС".







По итогам заседания Совета безопасности ООН 58 стран-участниц подписали совместное заявление о полугодии с момента начала полномасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украину.



В документе подчеркивается: страны выражают сожаление по поводу того, что России не прекратила войну, и признают суверенитет Украины в рамках признанных границ. Кроме того, страны подтвердили приверженность независимости, единству и территориальной целостности Украины.