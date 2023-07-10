



На случай атаки России: в НАТО утвердили планы обороны, преодолев блокаду Турции

За день до саммита в Вильнюсе страны НАТО, преодолев блокаду Турции, достигли согласия по оборонным планам, в которых подробно описано, как Альянс будет реагировать в случае атаки России. Об этом сообщает The Guardian.



Как отмечается, десятилетиями НАТО не видело потребности в крупномасштабных планах обороны, поскольку вело небольшие войны в Афганистане и Ираке и считало, что некоторые постсоветские страны больше не представляют экзистенциальной угрозы для Альянса.



Но учитывая, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бурлит прямо за границами НАТО, в Украине, Альянс должен разработать все возможные сценарии и спланировать оборону задолго до конфликта с таким противником как Россия.



Однако Турция блокировала утверждение планов из-за формулировки по географическим местам, таким как Кипр.



Региональные планы состоят из тысяч страниц секретных военных планов, описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку.



В частности, Альянс предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.



Ранее сминистры обороны стран НАТО не смогли достичь согласия по поводу новых планов реагирования Альянса на российскую атаку. Турция заблокировала решение из-за формулировки географических мест, в том числе по Кипру. Однако НАТО все же планирует найти решение до саммита в Вильнюсе.