



На следующей неделе Украина получит снаряды с обедненным ураном

США объявят о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном на следующей неделе. Снаряды, которые упрощают уничтожение российских танков, являются частью нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.



Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели. Информацию об этом подтвердили агентству два анонимных американских чиновника.



Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 млн долларов в зависимости от того, что в него будет включено. Стоимость и содержимое помощи еще уточняются.



Хотя Великобритания отправила Украине боеприпасы с обедненным ураном в начале этого года, это будет первая поставка боеприпасов из США. Она последует за более ранним решением администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы.



Побочный продукт обогащения урана, обедненный уран, используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в обжигающем облаке пыли и металла.



Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном в огромных количествах во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах, а также во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.



Международное агентство по атомной энергии ООН, наблюдающее за ядерной безопасностью, сообщило, что исследования, проведенные в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане, "показали, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".