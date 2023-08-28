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На следующей неделе Папуа-Новая Гвинея откроет посольство в Иерусалиме
28.08.2023 07:20 Ирина Демьянова

На следующей неделе Папуа-Новая Гвинея откроет посольство в Иерусалиме

Папуа-Новая Гвинея откроет посольство в Иерусалиме на следующей неделе во время визита премьер-министра Джеймса Марапе, сообщил в понедельник представитель его канцелярии, пишет агентство Reuters.

“Да, это правда”, — сказал представитель офиса Марапе, когда его спросили, собирается ли страна открыть посольство и о том, что Марапе посетит Израиль на следующей неделе.

В феврале министерство иностранных дел Израиля заявило, что Папуа-Новая Гвинея откроет свое первое посольство в стране где-то в 2023 году.

Подавляющее большинство стран имеют свои посольства в Тель-Авиве, и только США, Косово, Гватемала и Гондурас в настоящее время базируют свои посольства в Иерусалиме.
 

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