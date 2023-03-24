На шаг ближе: Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС
Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких сферах наибольший прогресс
Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщается на правительственном портале.
Был обнародован ежегодный отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2022 год. Общий прогресс исполнения соглашения увеличился на 9%.
Отмечается, что наибольший прогресс достигнут в таких областях:
- статистика и обмен информацией - 96%,
- интеллектуальная собственность - 94%,
- юстиция, свобода, безопасность, права человека - 91%,
- гуманитарная политика - 91%,
- управление государственными финансами - 90%.
"Заканчиваем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС", - сказала она.
Так, за 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно соглашению демонстрируют такие показатели:
Кабмин выполнил 70% мер,
Верховная Рада - 61%,
другие органы государственной власти - 59%.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к началу переговоров о членстве в ЕС уже в этом году. Теперь готовность необходима со стороны ЕС.
РБК-Украина анализировало, когда Украина может вступить в ЕС и какие требования Брюсселя еще предстоит выполнить.