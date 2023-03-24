



На шаг ближе: Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС

Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС: в каких сферах наибольший прогресс









Украина выполнила 72% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщается на правительственном портале.



Был обнародован ежегодный отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2022 год. Общий прогресс исполнения соглашения увеличился на 9%.



Отмечается, что наибольший прогресс достигнут в таких областях:

статистика и обмен информацией - 96%,

интеллектуальная собственность - 94%,

юстиция, свобода, безопасность, права человека - 91%,

гуманитарная политика - 91%,

управление государственными финансами - 90%.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина, несмотря на полномасштабную войну, продолжила активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС."Заканчиваем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС", - сказала она.Так, за 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно соглашению демонстрируют такие показатели:Кабмин выполнил 70% мер,Верховная Рада - 61%,другие органы государственной власти - 59%.Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к началу переговоров о членстве в ЕС уже в этом году. Теперь готовность необходима со стороны ЕС.РБК-Украина анализировало, когда Украина может вступить в ЕС и какие требования Брюсселя еще предстоит выполнить.