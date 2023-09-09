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На саммите G20 призывали восстановить "зерновую сделку" – Москва отреагировала
09.09.2023 17:32 Наталья Богинская

На саммите G20 призывали восстановить "зерновую сделку" – Москва отреагировала

Участники саммита “Большой двадцатки” в итоговой декларации призвали к выполнению "зерновой сделки", которую ранее сорвала Россия. Речь идет о “полной, своевременной и эффективной реализации зернового соглашения" для обеспечения “немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия, удобрений и сырья из Украины и РФ”.

Члены G20 также выступили за прекращение атак на соответствующую инфраструктуру.

Россия, в свою очередь, потребовала вернуться "к основам, к тем договоренностям, которые были изначально". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Например, сейчас идет речь о том, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для "дочки" Россельхозбанка. Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для "дочки", – отметил он.

По словам Пескова, "президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится соглашение, но не наоборот”. 
“Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже восстанавливать это соглашение", – пояснил Песков и добавил, что "все абсолютно реализуемо".
 

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