На Ротмана подали жалобу в полицию Нью-Йорка
Антиправительственные демонстранты подали жалобу о преследовании члена Кнессета от Религиозного сионизма Симхи Ротамна рано утром в субботу после того, как он силой отобрал мегафон у одной из протестующих во время посещения Нью-Йорка.
На видео, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как Ротман крутится и насильно выхватывает мегафон у женщины, прежде чем убежать с ним.
Дальнейшее видео показало, что протестующие продолжали бороться с Ротманом и его охраной, пытаясь вернуть мегафон. По меньшей мере 2 человека были сброшены на пол.
Новостной сайт Walla сообщил, что женщина была студенткой, получающей степень магистра в Колумбийском университете. “Даже насилие Ротмана не остановит наш протест”, — сказала она изданию.
Позже она подала жалобу в полицию на депутата.