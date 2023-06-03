



На Ротмана подали жалобу в полицию Нью-Йорка

Антиправительственные демонстранты подали жалобу о преследовании члена Кнессета от Религиозного сионизма Симхи Ротамна рано утром в субботу после того, как он силой отобрал мегафон у одной из протестующих во время посещения Нью-Йорка.



На видео, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как Ротман крутится и насильно выхватывает мегафон у женщины, прежде чем убежать с ним.



Дальнейшее видео показало, что протестующие продолжали бороться с Ротманом и его охраной, пытаясь вернуть мегафон. По меньшей мере 2 человека были сброшены на пол.



Новостной сайт Walla сообщил, что женщина была студенткой, получающей степень магистра в Колумбийском университете. “Даже насилие Ротмана не остановит наш протест”, — сказала она изданию.



Позже она подала жалобу в полицию на депутата.

תיעוד: ח"כ רוטמן מאבד את הסבלנות - וחוטף בכוח מגפון למפגינה בניו יורק | לידיעה המלאה >>> https://t.co/ZrnU4aPdwA@hadasgrinberg

צילום: שני גרנות-לובטון pic.twitter.com/YhrN4jmSdP — כאן חדשות (@kann_news) June 3, 2023

מיד אחרי שחכ רוטמן חטף את המגפון מהפעילה בניו יורק. הפעילה שנפגעה, סטודנטית לתואר שני בקולומביה ועו"ד במקצועה, בדרכה להגיש תלונה במשטרת ניו יורק כעת.



אי אפשר שלא להשוות בין המראות המזעזעים של האלימות כלפי המפגינים בחדרה והאלימות המזעזעת של חבר הכנסת רוטמן כלפי הצעירה שהפגינה… pic.twitter.com/CdcTDQZFo3 — דמוקרטTV (@Democrat_TV) June 3, 2023