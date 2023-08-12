



На пути в НАТО: Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

В субботу, 12 августа, Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, подписав декларацию G7.



Изначально об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



"Спасибо народу и правительству Греции, которая стала 14 страной, присоединившейся к вильнюсской Декларации G7 в поддержку Украины. Увеличивается количество государств, которые готовы участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии", - сообщил он.



По словам Ермака, работа с партнерами продолжается. Он анонсировал больше хороших новостей. Позже слова благодарности выразил президент Украины Владимир Зеленский.



"Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14 страной, которая поддержала гарантии безопасности. Благодарю Премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО", - подчеркнул он.