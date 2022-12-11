



На пути к столкновению: контуры конституционного кризиса

Законопроект, призванный проложить путь для возвращения председателя ШАС на пост министра, уже положен на стол спикера Кнессета, и на этой неделе ожидается его обсуждение на пленарном заседании. Ожидается, что этот шаг станет первым испытанием для председателя БАГАЦа в отношениях с новым правительством Нетаниягу.





Согласно законопроекту - положения основного закона о правительстве будут изменены таким образом, чтобы в нем было записано, что только человек, осужденный за правонарушение, наказуемое реальным тюремным заключением, и действия которого признаны бесчестными, не сможет занимать пост министра. В случае с Дери он был приговорен, в частности, к условному тюремному заключению, а взамен сложил с себя полномочия депутата Кнессета предыдущего созыва.



Если такой закон будет принят, вот какие варианты будут у БАГАЦа (при условии, что будет подана петиция против изменения закона):



Признание закона недействительным - Высший суд справедливости обсуждает закон и отменяет его на том основании, что речь идет о “персональном законе”, подогнанном под Дери и принятом исключительно ради него. Этот вариант кажется наименее вероятным, по мнению экспертов.



Второй вариант - БАГАЦ не вмешивается, закон принимается, но позже, когда Дери будет назначен на должность министра, БАГАЦ может дисквалифицировать это назначение заявив, что оно является необоснованным. Эксперты в области права утверждают, что в прошлом, когда Дери вернулся после скандала и был назначен министром, БАГАЦ не признал назначение недействительным, но постановил, что это назначение, “близкое к необоснованному”. Это наиболее вероятный вариант, по мнению экспертов-юристов.



Самая сложный вариант, который в настоящее время не кажется вероятным, заключается в том, что Кнессет пойдет на законодательный блиц, в соответствии с которым будет принят и закон Дери, и закон , об отмене большинством членов Кнессета вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут). В этом случае БАГАЦ фактически не сможет признать закон недействительным.



В этом случае, даже если закон будет признан недействительным, Кнессет сможет вновь принять его большинством в 61 голос, но это приведет к острому конституционному кризису в Израиле.