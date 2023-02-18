



На протесты вышли около четверти миллиона израильтян

Организаторы акции протеста против правовой реформы объявили, что количество демонстрантов в Тель-Авиве достигло 135 тысяч человек.



Такие цифры они озвучили, опираясь на анализ видео с камер наблюдения.



Hundreds of colonial Israeli settlers demonstrated on Saturday in Tel Aviv against Benjamin Netanyahu's far-right government pic.twitter.com/C2CRIxhs34 — Freedom For Palestine 🇵🇸 (@FreedomForPal1) February 18, 2023

Как и ожидалось, десятки протестующих вечером заблокировали главную автомагистраль в Тель-Авиве - шоссе Аялон.Между тем, издание "Маарив" сообщает, что по всей стране, в общей сложности, на антиправительственную акцию протеста вышли порядка четверти миллиона человек.