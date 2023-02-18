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На протесты вышли около четверти миллиона израильтян
18.02.2023 21:52 Алина Груднева

На протесты вышли около четверти миллиона израильтян

Организаторы акции протеста против правовой реформы объявили, что количество демонстрантов в Тель-Авиве достигло 135 тысяч человек.

Такие цифры они озвучили, опираясь на анализ видео с камер наблюдения.
 

Как и ожидалось, десятки протестующих вечером заблокировали главную автомагистраль в Тель-Авиве - шоссе Аялон.

Между тем, издание "Маарив" сообщает, что по всей стране, в общей сложности, на антиправительственную акцию протеста вышли порядка четверти миллиона человек.

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