



На протесты в Тель-Авиве пришли более 100 тысяч человек

Поздно вечером, 15 января, завершилась масштабная антиправительственная акция протеста против правовой реформы, проходившая на площади Габима в Тель-Авиве.



Демонстранты под конец мероприятия попытались прорвать полицейские баррикады и перекрыть шоссе Аялон, однако были остановлены правоохранителями, которых заранее предупредили о возможности такого развития событий.



Организация "Черные флаги", организовавшая субботний протест, объявила, что на него пришли свыше 100 тысяч человек.



"Мы благодарим более 100 000 израильских мужчин и женщин, которые вышли сегодня на протест против попытки государственного переворота. На следующей неделе мы проведем еще одну демонстрацию", - сказано в заявлении.



Параллельно акции протесты прошли в Иерусалиме и Хайфе. На мероприятиях не обошлось без столкновений демонстрантов с правоохранителями.

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(מיכל וסרמן)

צילום: גלעד מוליאן pic.twitter.com/yqf88LgYpd — כאן חדשות (@kann_news) January 14, 2023

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(צילום: פרי ג׳רוזלם) pic.twitter.com/aO3xQ7XLwu — כאן חדשות (@kann_news) January 14, 2023

Глава полиции Коби Шабтай поблагодарил тысячи полицейских, которые следили за порядком на мероприятиях. Весь вечер он оставался в своем офисе в Тель-Авиве, регулярно получая отчеты о том, что происходит на демонстрациях.