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На протесты в Тель-Авиве пришли более 100 тысяч человек
15.01.2023 07:07 Алина Груднева

На протесты в Тель-Авиве пришли более 100 тысяч человек

Поздно вечером, 15 января, завершилась масштабная антиправительственная акция протеста против правовой реформы, проходившая на площади Габима в Тель-Авиве.

Демонстранты под конец мероприятия попытались прорвать полицейские баррикады и перекрыть шоссе Аялон, однако были остановлены правоохранителями, которых заранее предупредили о возможности такого развития событий.

Организация "Черные флаги", организовавшая субботний протест, объявила, что на него пришли свыше 100 тысяч человек.

"Мы благодарим более 100 000 израильских мужчин и женщин, которые вышли сегодня на протест против попытки государственного переворота. На следующей неделе мы проведем еще одну демонстрацию", - сказано в заявлении.

Параллельно акции протесты прошли в Иерусалиме и Хайфе. На мероприятиях не обошлось без столкновений демонстрантов с правоохранителями.


Глава полиции Коби Шабтай поблагодарил тысячи полицейских, которые следили за порядком на мероприятиях. Весь вечер он оставался в своем офисе в Тель-Авиве, регулярно получая отчеты о том, что происходит на демонстрациях.
 

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