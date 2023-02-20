Новости » Политика
На протесте у Кнессета: Судебная реформа – бомба замедленного действия
20.02.2023 16:37 Наталья Богинская

На протесте у Кнессета: Судебная реформа – бомба замедленного действия

Перед обращением к десяткам тысяч протестующих, собравшихся у Кнессета, ученый-правовед Янив Рознаи заявил The Times of Israel, что проведение судебной реформы будет похоже на принятие закона о “конституционной бомбе замедленного действия”.

“Речь идет о демократии, общественном доверии, управлении, системе сдержек и противовесов. Но эта реформа уничтожит все это”, – опасается Рознаи. “Не издавайте в законодательном порядке эту конституционную бомбу замедленного действия”.

Выступая перед демонстрантами, бывший министр юстиции “Ликуд” Дан Меридор говорит, что партия “Ликуд” изменилась.

“Я хочу обратиться к людям из “Ликуд” – где вы?”, – сказал Меридор, критикуя правительственную программу судебной реформы. “Это будет могила “Ликуд”. Остановитесь в последний момент!”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы