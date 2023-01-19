



На протестах в Тель-Авиве развернут тысячу полицейских

На масштабной акции протеста в Тель-Авиве, которая состоится в эту субботу, за порядком будут следить около тысячи полицейских.



Такое решение было принято 19 января по итогам совещания.



Правоохранители будут регулировать дорожное движение и поддерживать общественных порядок. На сегодняшнем совещании присутствовали заместитель генерального инспектора полиции Давид Битан и начальник Тель-Авивского округа Амихай Эшед.



Как сообщалось ранее, в эту субботу ожидается рекордное количество демонстрантов на акции протеста в Тель-Авиве на фоне решения БАГАЦа в отношении Арье Дери и продвижения правовой реформы. Демонстрации также будут проводиться в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.



Ожидается, что в Тель-Авиве акция протеста будет проводиться из двух разных центров. Оппозиционные политики возглавят марш на улице Каплан. Яир Лапид и Бени Ганц уже подтвердили, что будут присутствовать на демонстрации.



В то же время, еще одна масштабная акция протеста будет проводиться на площади Габима. Ожидается, что политиков там не будет.

