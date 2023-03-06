



На посла США в Израиле подано заявление с обвинением в подстрекательстве

Организация Бецельмо обратилась к юридическому советнику и даже подала жалобу в полицию на посла США в Израиле Тома Нейдса, который сказал, что "выбросил бы министра Смотрича из самолета".



В своем письме юридическому советнику Шай Глик, генеральный директор Бецельмо, утверждает, что речь идет о подстрекательстве к убийству и угрозах в адрес министра очень высокого ранга.



"Я хотел бы подчеркнуть и сказать, что посол Соединенных Штатов в Израиле - это не просто человек, а высокопоставленная публичная персона, и нет сомнений, что многие люди прислушиваются к его словам, и это факт, что они были опубликованы на десятках сайтов в Израиле и по всему миру на иврите, английском и арабском языках. Нет сомнений, что здесь имеет место подстрекательство к убийству и угрозы, и я призываю вас расследовать этот вопрос до конца закона".



Глик добавил: "Я хотел бы отметить, что даже если у него есть дипломатический иммунитет, то от него можно потребовать публичных извинений перед министром Бецалелем Смотрицем и гражданами Государства Израиль, или он может быть просто депортирован".



"Нет сомнений, что помимо того, что это подстрекательство, это еще и заблуждение. Если бы каждый посол в каждой стране мира так говорил о министре финансов той страны, где он находится уже долгое время, он был уже был с чемоданом по пути домой".



Глик сказал, что написал это письмо министру иностранных дел Эли Коэну и добавил: "Я уверен, что даже если на уголовном уровне он не может быть привлечен к ответственности из-за иммунитета, вы порекомендуете его депортацию или чтобы он публично извинился перед министром финансов и его избирателями и гражданами Государства Израиль".