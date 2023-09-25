



На поруки не отдали – Коломойский остается под арестом в СИЗО

Украинский олигарх Игорь Коломойский и в дальнейшем будет находиться в СИЗО. Несмотря на просьбы и доводы звездных поручителей отпустить Игоря Валерьевича на поруки под домашний арест, рассмотрев жалобу на меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, Киевский апелляционный суд принял решение: оставить под арестом в СИЗО.



"Ходатайство защитников оставить без удовлетворения. Постановление Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 млн 900 тысяч гривен оставить без изменений. Отказать в ходатайствах о взятии на поруки", - сказал судья.



Как сообщалось, в понедельник, 25 сентября, на судебном заседании присутствовали ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.







Они предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.







Во время заседания адвокаты заявляли, что не были предоставлены достаточные доказательства причастности Игоря Коломойского к мошенничеству. Также защита утверждала, что в ходе следствия неоднократно изменялась правовая квалификация совершения преступления, а следственный судья Шевченковского суда вроде бы не владел достаточной информацией об уголовном деле, инкриминируемом бизнесмену.



Также адвокаты просили освободить Коломойского из-под стражи в связи с неудовлетворительным состоянием его здоровья. Были озвучены следующие диагнозы: сахарный диабет, холецистит, цирроз печени и панкреатит.



В свою очередь, Коломойский во время своего выступления в суде заверил, что не собирается скрываться от следствия, а по поводу выдвинутых обвинений сказал, что это "вопрос чисто бухгалтерский, экспертный".



Напомним, 2 сентября Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн.



Сам олигарх, как рассказывали его адвокаты, отказывается вносить залог, поскольку считает "решение суда необоснованным и хочет дождаться рассмотрение апелляции".



Уже 16 сентября суд решил переизбрать меру пресечения Коломойскому, поскольку он получил новые подозрения. Тогда залог установили в размере 3 млрд 891 млн грн, напоминает РБК-Украина.



Напомним, правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд грн активов ПриватБанка. Также Коломойский получал подозрение в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. И еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд грн.