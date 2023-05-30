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На похороны раввина Эдельштейна пришли около 100 тысяч человек
30.05.2023 16:38 Алина Груднева

На похороны раввина Эдельштейна пришли около 100 тысяч человек

В Бней-Браке на похороны раввина Гершона Эдельштейна пришли около 100 тысяч человек.

В районе проведения церемонии увеличено количество медиков и полицейских.

В MАDA призвали граждан избегать скопления людей, воздерживаться от лазания по заборам, столбам и крышам, а также внимательно следить за детьми и не забывать пить воду.

"Мы находимся в полной готовности. Сотни медиков развернуты на местах. Призываю участников похоронной церемонии подчиняться указаниям полиции и организаторов, избегать скопления людей, проявлять ответственность и осторожность", - призвал директор MАDA Эли Бин.

Как сообщалось ранее, полиция предупредила об ожидании больших пробок на дорогах из-за похорон.

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