



На похороны раввина Эдельштейна пришли около 100 тысяч человек

В Бней-Браке на похороны раввина Гершона Эдельштейна пришли около 100 тысяч человек.



В районе проведения церемонии увеличено количество медиков и полицейских.



В MАDA призвали граждан избегать скопления людей, воздерживаться от лазания по заборам, столбам и крышам, а также внимательно следить за детьми и не забывать пить воду.



"Мы находимся в полной готовности. Сотни медиков развернуты на местах. Призываю участников похоронной церемонии подчиняться указаниям полиции и организаторов, избегать скопления людей, проявлять ответственность и осторожность", - призвал директор MАDA Эли Бин.



Как сообщалось ранее, полиция предупредила об ожидании больших пробок на дорогах из-за похорон.