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На похоронах Дияра Омри клянутся "отомстить за шахида"
07.05.2023 20:25 Аркадий Бочаровский

На похоронах Дияра Омри клянутся "отомстить за шахида"

Тысячи людей собрались на похоронах Дияра Омри, 19-летнего молодого человека, убитого вчера возле поселения Ган-Нер. 

Гроб Дияра был обернут в палестинский флаг. Присутствующие на похоронах, состоявшихся в Кфар-Сандала, размахивали флагами Исламского движения и Палестины и кричали: "Духом и кровью мы отомстим за тебя, шахид" и - "Мы продолжим его путь". Звучали также призывы отомстить за смерть Диара.


Местное руководство стремится успокоить население и избежать конфликтов, но собравшийся в деревне Высший контрольный комитет призвал "блокировать дороги". На похоронах присутствовали главы партий РААМ и Балад.

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