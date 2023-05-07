



На похоронах Дияра Омри клянутся "отомстить за шахида"

Тысячи людей собрались на похоронах Дияра Омри, 19-летнего молодого человека, убитого вчера возле поселения Ган-Нер.



Гроб Дияра был обернут в палестинский флаг. Присутствующие на похоронах, состоявшихся в Кфар-Сандала, размахивали флагами Исламского движения и Палестины и кричали: "Духом и кровью мы отомстим за тебя, шахид" и - "Мы продолжим его путь". Звучали также призывы отомстить за смерть Диара.





Местное руководство стремится успокоить население и избежать конфликтов, но собравшийся в деревне Высший контрольный комитет призвал "блокировать дороги". На похоронах присутствовали главы партий РААМ и Балад.