



На перекрестке Каркур собрались тысячи демонстрантов

Вечером, 29 марта, на перекрестке Каркур вышли на акцию протеста против правовой реформы тысячи демонстрантов.



Они перекрыли движение транспорта.



По данным Walla, полиция задержала двоих протестующих.



Ранее в Реховоте тысячи демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка. Он перекрыт для движения транспорта.



Также демонстранты собрались в Эйн-Геди и на перекрестках по всей стране.



צומת כרכור.

איזה נחישות יא אללה. pic.twitter.com/thSobYM8u8 — Ran Harnevo (@harnevo) April 29, 2023

קבלתי מהמאחז בצומת כרכור.

אין לי קרדיט pic.twitter.com/vfXINZBRpj — Doron Paz (@Doron_paz1) April 29, 2023