На перекрестке Каркур собрались тысячи демонстрантов
Вечером, 29 марта, на перекрестке Каркур вышли на акцию протеста против правовой реформы тысячи демонстрантов.
Они перекрыли движение транспорта.
По данным Walla, полиция задержала двоих протестующих.
Ранее в Реховоте тысячи демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка. Он перекрыт для движения транспорта.
Также демонстранты собрались в Эйн-Геди и на перекрестках по всей стране.
צומת כרכור.— Ran Harnevo (@harnevo) April 29, 2023
איזה נחישות יא אללה. pic.twitter.com/thSobYM8u8
קבלתי מהמאחז בצומת כרכור.— Doron Paz (@Doron_paz1) April 29, 2023
אין לי קרדיט pic.twitter.com/vfXINZBRpj
כרגע בצומת כרכור כ 600000 מפגינים נגד ההפיכה pic.twitter.com/oBphjIm1bD— vazana (@vazana) April 29, 2023