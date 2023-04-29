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На перекрестке Каркур собрались тысячи демонстрантов
29.04.2023 19:57 Алина Груднева

На перекрестке Каркур собрались тысячи демонстрантов

Вечером, 29 марта, на перекрестке Каркур вышли на акцию протеста против правовой реформы тысячи демонстрантов.

Они перекрыли движение транспорта.

По данным Walla, полиция задержала двоих протестующих.

Ранее в Реховоте тысячи демонстрантов заблокировали перекресток Научного парка. Он перекрыт для движения транспорта.

Также демонстранты собрались в Эйн-Геди и на перекрестках по всей стране.
 

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