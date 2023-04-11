



На переговорах в резиденции Герцога достигнуто "принципиальное решение"

На фоне переговоров о реформе судебной системы, сегодня, 11 апреля, в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога было достигнуто принципиальное соглашение, согласно которому переговоры на следующей неделе начнутся с вопроса о комитете по назначению судей.



Согласно заявлению паритии "Ха-махане ха-мамлахти", в свете требования председателя партии Бени Ганца, было решено, что первым вопросом, который будет подробно обсужден, станет регулирование работы комитета по назначению судей.



Партия объяснила, что они хотят обсудить вопрос о регулировании работы комитета по двум причинам. Первая причина заключается в том, что "это самый большой спорный вопрос, который лежит перед нами. Если нам удастся решить его, сохраняя принцип неполитизированности, это позволит добиться прогресса и укрепления доверия. Если мы, не дай Бог, потерпим неудачу, нет смысла переходить к другим вопросам". Вторая причина заключается в том, что "это закон, который готов к немедленному третьему чтению, в отличие от большинства других законопроектов".



Команда переговорщиков коалиции заявила: "Представители коалиции в эти дни прилагают все усилия для продвижения широких договоренностей вокруг надлежащей правовой реформы. Мы пришли на переговоры с открытым сердцем и готовностью к компромиссам. Ультиматумы и выкрикивание лозунгов в СМИ в начале дискуссий не приведут к достижению договоренностей. Мы призываем все стороны проявить сдержанность, ответственность и осознать масштабность происходящего".



Представители коалиции также добавили: "Коалиция настаивает на своем праве продвигать реформу, которая обеспечит восстановление баланса в отношении судебной власти, как это принято в западном мире. Коалиция привержена делу защиты прав человека в Израиле и ведет переговоры в резиденции президента, чтобы достичь договоренностей, которые развеют ошибочные опасения относительно какого-либо ущерба для прав человека".

