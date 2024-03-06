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На переговорах Китая и ЕС обсуждались вопросы Украины
06.03.2024 10:29 MIGnews.com

На переговорах Китая и ЕС обсуждались вопросы Украины

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй провел переговоры с главным советником по внешней политике председателя Европейского совета Симоном Мордю.

Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по кризисной ситуации в Украине, мирным переговорам и другим вопросам, представляющим взаимный интерес и вызывающим озабоченность. На встрече присутствовал глава представительства Китая при Европейском союзе (ЕС) посол Фу Конг.

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Ли Хуэй еще раз выразил европейской стороне твердую позицию Китая, решительно выступающего против односторонних санкций и "юрисдикции длинной руки" ЕС в отношении китайских предприятий.
 

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