



На открытии сессии Кнессета: Ротман представит закон о мигрантах



При открытии следующей сессии Кнессета председатель фракции религиозных сионистов, депутат Симха Ротман, намерен представить основной закон об иммиграции в том же варианте, который он продвигал в Кнессете предыдущего созыва.



Основной закон об иммиграции или его полное название: "Основной закон: Въезд, иммиграция и статус в Израиле" . Законопроект был внесен в Кнессет предыдущего созыва представителями всех фракций и поддержан премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Законопроект включен в коалиционные соглашения нынешнего состава Кнессета.



Председатель фракции "Религиозные сионисты" депутат Симха Ротман сказал: "События минувшего шабата только усилили необходимость скорейшего продвижения решений, направленных на то, чтобы не допустить инфильтрации в Израиль. К сожалению, все шаги израильских правительств на протяжении многих поколений и законы, продвигаемые Кнессетом, были отвергнуты Верховным судом, поэтому возникла необходимость в принятии основного закона: об иммиграции.



Я призываю все сионистские фракции в Кнессете, для которых важна еврейская и демократическая идентичность государства Израиль, присоединиться и поддержать этот законопроект”.