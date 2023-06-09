На Офера Касифа подадут жалобу в комиссию по этике
"Оцма Йегудит" подаст жалобу в комиссию по этике на депутата Кнессета Офера Касифа.
Во фракции возмутились стычкой арабского депутата с евреем в Старом Городе, который сказал ему: "Евреев здесь убивают, моего друга убили".
В ответ Касиф сказал молодому человеку: "Пусть то же самое произойдет и с вами".
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя эту ситуацию, сказал: "Пришло время положить конец сторонникам терроризма, которые околачиваются вокруг нас в Кнессете".
פרסמתי ב'בחדרי': האמירה המקוממת של ח"כ עופר כסיף. במהלך מחאה בעיר העתיקה בירושלים, הטיח יהודי בחבר הכנסת מחד"ש: "יהודים נרצחים פה, חבר שלי נרצח פה". כסיף השיב: "בקרוב אצלך"— יאיר לוי (@Yair__Levy) June 8, 2023
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