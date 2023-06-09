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офер касиф
09.06.2023 12:08 Алина Груднева

На Офера Касифа подадут жалобу в комиссию по этике

"Оцма Йегудит" подаст жалобу в комиссию по этике на депутата Кнессета Офера Касифа.

Во фракции возмутились стычкой арабского депутата с евреем в Старом Городе, который сказал ему: "Евреев здесь убивают, моего друга убили".

В ответ Касиф сказал молодому человеку: "Пусть то же самое произойдет и с вами".

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя эту ситуацию, сказал: "Пришло время положить конец сторонникам терроризма, которые околачиваются вокруг нас в Кнессете".
 

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