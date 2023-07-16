



На неопределенный срок: Законопроект об особых полномочиях Бен-Гвира отложен

Правительственная комиссия отложила обсуждение законопроекта о предоставлении министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру беспрецедентных полномочий по борьбе с преступностью, которые, по утверждениям ультраправых лидеров, необходимы ему для борьбы с всплеском преступного насилия в арабских общинах.



Четвертую неделю подряд министерский комитет по законодательству откладывает принятие решения по законопроекту, поддержанному “Оцма Йегудит”, хотя сегодня, 16 июля, впервые обсуждение было отложено без определения срока повторного рассмотрения.



Это решение было принято на следующий день после того, как министр обороны Йоав Галант предупредил министра юстиции Ярива Левина, что предоставление Бен-Гвиру права заключать под стражу подозреваемых в административном порядке может подорвать легитимность инструмента в качестве меры борьбы с терроризмом и, таким образом, нанести ущерб национальной безопасности.