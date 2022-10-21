



На Навального завели уголовное дело о "реабилитации нацизма"

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, который отбывает наказание в тюрьме, сообщил, что на него завели новое уголовное дело. На этот раз о пропаганде терроризма и призывах к нему.



В своих соцсетях он рассказал, что следствие полагает, что он, находясь в колонии, пропагандировал терроризм, призывал к нему и к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность и "реабилитировал нацизм".



"Например, насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире "Популярной политики" сказал, что "правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить", — написал Навальный.

