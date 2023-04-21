



На Навального завели новое дело – теперь ему грозит срок 35 лет

Басманный суд Москвы 26 апреля начнет рассматривать новое уголовное дело в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов.



“26 апреля, в 10 часов в Басманном суде Навального будут ограничивать в ознакомлении с материалами его уголовного дела. Алексей Навальный будет участвовать. Это означает начало судебного рассмотрения нового большого уголовного дела против него”, – заявил Жданов.



Как уточнил соратник Навального Леонид Волков, это “политическое дело, которым вся работа ФБК с 2011 года задним числом объявляется экстремизмом, а Навальному будут требовать до 35 лет”.



“Навальному ограничивают общение с адвокатами и не дают пользоваться письменными принадлежностями – и при этом гонят в суд дело с сотнями томов”, – заявил Волков.



Алексей Навальный в конце октября 2022 года сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело. Следственный комитет России обвинил его в пропаганде терроризма и экстремизма, финансировании экстремистской деятельности, реабилитации нацизма.



“Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30”, – говорил Навальный.



Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. В марте 2022 года политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В ИК-6 его регулярно отправляют в штрафной изолятор – с августа 2022 года по апрель 2023-го его отправляли в ШИЗО 13 раз.