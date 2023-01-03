



На митинге в Самаре жена командующего 2-й армией призвала отомстить за Макеевку

На митинге в память о погибших мобилизованных, который 3 января прошел в Самаре на площади Славы, жена командира 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина обратилась к собравшимся.



- Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет. Мы вместе сокрушим врага. Нам не оставили выбора. Ни мы, ни наши мужья – мы не хотели войны, но весь запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожить. Но я вас уверяю: наши мужья и сыновья не допустят этого.



Екатерина сообщила, что сегодня разговаривала со своим мужем - командующим 2-й гвардейской армией, генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным:

- Он скорбит вместе с нами. 44-й полк не был в его подчинении. Ему тоже очень тяжело. Вы знаете, в первый раз с начала специальной военной операции я его попросила отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно Победа будет за нами!

