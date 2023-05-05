



На коронацию Карла ІІІ пригласили КНДР, а Россию и Беларусь – нет

Великобритания не пригласила на коронацию Карла III представителей Афганистана, Беларуси, Мьянмы, России, Сирии, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщил заместитель главы МИД Великобритании Тарик Ахмад.



По его словам, приглашение направили главам государств всех стран, с которыми Великобритания имеет полные дипломатические отношения, за небольшим исключением. Королевства и заморские территории также получили приглашение в соответствии с их конституционным положением.



“Не поступили приглашения в Афганистан, Беларусь, Мьянму, Россию, Сирию, Иран и Венесуэлу. Было направлено приглашение на уровне глав лондонских миссий в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Никарагуа”, – отметил Тарик Ахмад.



Коронация короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. В Букингемском дворце сообщили, что Карл ІІІ сократит церемонию. В частности, он будет ехать в королевскую церковь по другому маршруту. Принц Гарри посетит коронацию, но без Меган Маркл.