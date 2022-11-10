



На коалиционных переговорах решен ключевой вопрос судебной реформы

На фоне начавшегося вчера, 9 ноября, раунда консультаций с президентом назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу договорился с главами партий, входящих в коалицию, что на каждых двух членов Кнессета будет назначен один министр.



Другими словами, в следующем правительстве будет назначено не менее 30 министров, плюс заместители министров. Также принято принципиальное решение о пискат а-итгабрут - отмене постановлений БАГАЦА большинством в 61 член Кнессета.



Нетаниягу и главы партий также договорились о ключевом моменте судебной реформы - пискат а-итгабрут. Этот вопрос продвигался на протяжении всей кампании религиозными сионистами, Оцма Йегудит, ультраортодоксами - и частью Ликуда. По версии журналистки Дафны Лиэль, ультраортодоксы заинтересованы в пискат а-итгабрут главным образом из-за того, что принятие такого положение дает им возможность оспаривать определенные положения закона о призыве.



Кроме того, ультраортодоксальные партии стремятся гарантировать с помощью пискат а-итгабрут другое решение, которое намерено принять следующее правительство - резкое увеличение бюджетов учебных заведений, в которых не преподаются основные предметы. Ультраортодоксы боятся, что БАГАЦ вмешается в принятие такого рода решений - и поэтому они хотят заранее лишить его права делать это.



Нетаниягу надеется сформировать правительство вместе с принятием присяги в Кнессете в середине следующей недели. Но даже если этого не произойдет, Нетаниягу рассматривает возможность замены спикера Кнессета во время инаугурации, даже если это будет лишь временное назначение.



В конце состоявшейся ранее встречи Смотрича и Нетаниягу было сделано заявление о том, что в переговорном процессе достигнут значительный прогресс. В ходе беседы оба прямо говорили о распределении портфелей: Смотрич сказал Нетаниягу следующее - если вы предпочитаете Дери в минфине, то нет проблем, но я беру либо минфин, либо министерство обороны. Другими словами, председатель религиозного сионизма дал понять назначенному премьер-министру: "Если Дери будет в минфине - я не пойду на компромисс в вопросах безопасности".



В последние дни Смотрич уже встретился с рядом бывших высокопоставленных чиновников оборонного ведомства и получает от них различные инструктажи, чтобы подготовиться к варианту, при котором Нетаниягу позволит ему получить портфель обороны.



После окончания консультационной встречи с президентом Ярив Левин прокомментировал положение о пискат а-итгабрут: "Мы получили четкий мандат на управление страной и намерены выполнить свои обещания. Мы находимся в самом разгаре коалиционных переговоров и постараемся достичь договоренностей по всем актуальным вопросам. Когда мы достигнем договоренностей, мы подготовим упорядоченный законопроект, и общественность будет точно знать, что мы хотим продвигать. На данном этапе еще слишком рано говорить о том, как все будет выглядеть".