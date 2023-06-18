



На книжной ярмарке в Тель-Авиве протестующие кричат Ротману “позор”

Депутат Кнессета от Религиозного сионизма Симха Ротман был встречен протестующими во время посещения книжной ярмарки в Тель-Авиве.



На видео с мероприятия, приуроченного к Неделе еврейской книги, можно услышать, как демонстранты трубят и скандируют “позор”, когда Ротмана сопровождает много охраны.



Ротман возглавляет комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию и является одним из ведущих сторонников правительственных планов реформирования судебной системы.



Ротман присутствует на мероприятии, чтобы подписать экземпляры своей книги “Правящая партия БАГАЦ: как Израиль стал легальнократией”.

