Новости » Политика
18.06.2023 21:50 Ирина Демьянова

На книжной ярмарке в Тель-Авиве протестующие кричат Ротману “позор”

Депутат Кнессета от Религиозного сионизма Симха Ротман был встречен протестующими во время посещения книжной ярмарки в Тель-Авиве.

На видео с мероприятия, приуроченного к Неделе еврейской книги, можно услышать, как демонстранты трубят и скандируют “позор”, когда Ротмана сопровождает много охраны.

Ротман возглавляет комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию и является одним из ведущих сторонников правительственных планов реформирования судебной системы.

Ротман присутствует на мероприятии, чтобы подписать экземпляры своей книги “Правящая партия БАГАЦ: как Израиль стал легальнократией”.
 

 

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