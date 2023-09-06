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На Кипре освободили израильского олигарха Бени Штейнмеца
06.09.2023 13:01 Алина Груднева

На Кипре освободили израильского олигарха Бени Штейнмеца

Суд на Кипре решил освободить израильского горнодобывающего магната Бени Штейнмеца, несмотря на запрос Румынии об экстрадиции.

По данным интернет-портала Walla, решение было принято до слушаний, которые должны были состояться в пятницу.

Тем временем, Интерпол аннулировал международный ордер на его арест, выданный румынами. 

В отчете Международной межправительственной организации сказано, что преследование Штейнмеца было политически мотивированным.

Как сообщалось ранее, Штейнмец разыскивается в Румынии с 2020 года. Тогда он и его политический советник Таль Зильберштейн были заочно приговорены к пяти годам лишения свободы за "создание организованной преступной группы" в рамках дела, связанного с недвижимостью.

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