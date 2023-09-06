



На Кипре освободили израильского олигарха Бени Штейнмеца

Суд на Кипре решил освободить израильского горнодобывающего магната Бени Штейнмеца, несмотря на запрос Румынии об экстрадиции.



По данным интернет-портала Walla, решение было принято до слушаний, которые должны были состояться в пятницу.



Тем временем, Интерпол аннулировал международный ордер на его арест, выданный румынами.



В отчете Международной межправительственной организации сказано, что преследование Штейнмеца было политически мотивированным.



Как сообщалось ранее, Штейнмец разыскивается в Румынии с 2020 года. Тогда он и его политический советник Таль Зильберштейн были заочно приговорены к пяти годам лишения свободы за "создание организованной преступной группы" в рамках дела, связанного с недвижимостью.