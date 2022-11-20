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На казанском полигоне мобилизованных обучают на танках "Армат"
20.11.2022 12:31 Аркадий Бочаровский

На казанском полигоне мобилизованных обучают на танках "Армат"

По сообщениям в российских социальных сетях, первые экипажи для обучения на танках «Армат»  сформировали и отправили ещё в сентябре. 

По информации канала "Рыбарь", на первом этапе обучения задействуется порядка 5-10 боевых машин.

Вероятнее всего, принято принципиальное решение об обучении экипажей и проверки танков «Армат» в зоне СВО. 

В любом случае пока появилось лишь первое видео, подтверждающее факт их появления на полигоне близ Казани. 

 

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