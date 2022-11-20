



На казанском полигоне мобилизованных обучают на танках "Армат"

По сообщениям в российских социальных сетях, первые экипажи для обучения на танках «Армат» сформировали и отправили ещё в сентябре.



По информации канала "Рыбарь", на первом этапе обучения задействуется порядка 5-10 боевых машин.



Вероятнее всего, принято принципиальное решение об обучении экипажей и проверки танков «Армат» в зоне СВО.



В любом случае пока появилось лишь первое видео, подтверждающее факт их появления на полигоне близ Казани.



