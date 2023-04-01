На Каплан стартовал протест против нацгвардии под руководством Бен-Гвира
Параллельно с массовыми демонстрациями против правовой реформы, на улице Каплан в Тель-Авиве началась акция протеста против создания национальной гвардии, которая окажется под министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.
Судя по видео, которое распространил 12-й канал израильского ТВ, протестующие маршируют, облачившись в черную форму и балаклавы, под "Имперский марш" из "Звездных войн".
О своей договоренности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу он объявил 27 марта.
מיצג מחאה נגד הקמת משמר לאומי תחת השר בן גביר ברחוב קפלן בתל אביב@sapirlipkin pic.twitter.com/i8rkuQJwWq— החדשות - N12 (@N12News) April 1, 2023
По словам Бен-Гвира, национальная гвардия будет сформирована в рамках коалиционного соглашения.
Эта инициатива вызвала возмущение в Израиле. Бывший глава полиции Израиля Моше Каради сегодня призвал уволить министра внутренней безопасности, сказав, что тот "представляет реальную угрозу" Государству Израиль.
השבת ה-13 של המחאה: כעת בקפלן מייצג "המיליציות של בן גביר" pic.twitter.com/4ylIuad5L3— אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) April 1, 2023