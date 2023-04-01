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На Каплан стартовал протест против нацгвардии под руководством Бен-Гвира
01.04.2023 18:56 Алина Груднева

На Каплан стартовал протест против нацгвардии под руководством Бен-Гвира

Параллельно с массовыми демонстрациями против правовой реформы, на улице Каплан в Тель-Авиве началась акция протеста против создания национальной гвардии, которая окажется под министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

Судя по видео, которое распространил 12-й канал израильского ТВ, протестующие маршируют, облачившись в черную форму и балаклавы, под "Имперский марш" из "Звездных войн".
 

О своей договоренности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу он объявил 27 марта.

По словам Бен-Гвира, национальная гвардия будет сформирована в рамках коалиционного соглашения.

Эта инициатива вызвала возмущение в Израиле. Бывший глава полиции Израиля Моше Каради сегодня призвал уволить министра внутренней безопасности, сказав, что тот "представляет реальную угрозу" Государству Израиль.

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