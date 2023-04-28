



На какой стадии находится Украина на пути вступления в НАТО

Решение о вступлении в НАТО основывается не на проценте введенных стандартов, а на выполнении трех важных блоков, включая гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами и прочее. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции.



"Мы хотим получить приглашение. Потому что тема "открыты двери", как говорит президент (Владимир Зеленский - ред.): "Двери открыты, где в них зайти"? Мы об этом серьезно говорим с партнерами", - заявил министр.



Отметим, как рассказывал заместитель главы Офиса президента по международной политике Андрей Сибига, Украина со своей стороны рассчитывает получить документ с описанием четкого пути интеграции в Североатлантический альянс во время ближайшего саммита НАТО, который состоится уже в июле в Вильнюсе.



"Для принятия решения о включении в Альянс, как раньше нам всем казалось, не нужно иметь определенное количество стандартов введенных НАТО, это не совсем правильное восприятие", - отметил Резников.



По словам министра, страны, получившие статус членства в НАТО после 1997 года, имеют в среднем введенные 31% из около 1200 стандартов Альянса. Также есть страны, которые ввели около 2%.



"Почему? Во-первых, оказывается, что это не так принципиально. Не все стандарты всем странам нужны. У нас уже около 20% стандартов НАТО внедрено, принято нормативно-правовых актов примерно 28% и уже у меня договоренности с партнерами о 180 стандартах, которые мы уже знаем и можем внедрить. То есть мы сразу выходим на уровень под 35..до 40%. Не это принципиальная задача", - пояснил министр.



Как отметил Резников, существует три важнейших блока, которые играют ключевую роль в интеграции в Североатлантический альянс:

имеется ли в стране гражданско-демократический контроль над Вооруженными силами, силами безопасности и оборон. В Украине этот закон уже принят;

транспарентность, прозрачность, ясность и подотчетность процедур по обеспечению;

совместное планирование военных операций. Наши военные успешно занимаются этим вопросом.

"Принятие решения о вступлении в НАТО будет политическим, единодушным, конечно, после победы. В состоянии войны они на это не пойдут, но наша задача максимально быстро двигаться", - добавил Резников.Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимир Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО. По его словам, глава государства согласился. В то же время, как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, президент пока окончательно не подтвердил участие.В частности, как пояснил Столтенберг, во время саммита страны поднимут вопрос касаемо Украины. Одной из главных тем будет разработка многолетней программы для нашей страны.