



“На Израиль спускается ночь”: более 100 000 человек вышли на митинг в Тель-Авиве

По оценкам полиции, около 110 000 человек собрались в Тель-Авиве на митинг против судебной реформы. Организаторы оценили явку демонстрантов примерно в 150 000 человек. Еще тысячи людей вышли на митинги в городах по всей стране, в том числе в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и Модиине.



Митингующие протестуют против предложений министра юстиции Ярива Левина изменить систему путем жесткого ограничения полномочий Высокого суда по надзору и усиления политического контроля над назначением судей.



По сообщению 12 канала, коалиция Нетаниягу к 1 февраля намерена вынести законопроект на рассмотрение в Кнессете в первом чтении.



На митинге присутствовал лидер оппозиции Яир Лапид, заявивший о своем намерении защищать демократию.



”Мы не сдадимся, пока не победим”, – сказал он.



Присутствовал также Бени Ганц, глава партии “А-махане а-мамлахти”.



“Мы вышли, чтобы сказать “да” реформам и “нет” мерам, которые подорвут израильскую стойкость и демократию”, – заявил он.



К собравшимся обратился израильский писатель Давид Гроссман: “Государство Израиль было создано для того, чтобы в мире было место, где, еврейский народ, чувствовал бы себя как дома. Но если так много израильтян чувствуют себя чужими в своей стране, очевидно, что-то идет не так”

“Сейчас час тьмы. Сейчас самое время встать и воскликнуть: эта земля в наших душах. То, что происходит в ней сегодня, определит, какой она будет и кем станем мы и наши дети”, – добавил писатель.



Моше Яалон, один из ключевых лидер протеста, назвал новое правительство “диктатурой преступников”.



“Государство, в котором премьер-министр будет назначать всех судей, для этого есть название – диктатура”, – сказал он. “Мы не позволили Сирии и Египту уничтожить Израиль, мы не позволим и Нетаниягу сделать то же самое”.



Также перед протестантами выступила Дина Зильбер, бывший заместитель генерального прокурора, сказав, что “ночь опускается на Израиль”.

“Это настоящая тревога… Нам это не кажется”, – сказала она. “Правительство, хорошо подумайте, что заставило всех этих людей встать и прийти сюда сегодня вечером”.



В Иерусалиме у резиденции президента прошла демонстрация в несколько тысяч человек.



На прошлой неделе около 80 000 протестующих прошли на площади Габима в Тель-Авиве и еще несколько тысяч в Иерусалиме и Хайфе.



После этого Нетаниягу отмахнулся от критики на еженедельном заседании кабинета министров и заявил , что запланированные изменения скорее укрепят демократию, чем ускорят ее конец. Он также утверждал, что правительство выполняет волю народа.