



На Херсонщине найдено 35 тюрем, где россияне пытали и насиловали украинцев

На освобожденной территории Херсонской области подтвердили размещение 35 тюрем, которые обустроили оккупанты для украинского населения.



Об этом говорится в отчете, подготовленном мобильной группой по вопросам правосудия, которая входит в состав Консультативной группы по вопросам преступлений против человечности (ACA), финансируемой Великобританией, ЕС и США и созданной международной юридической фирмой и фондом по правам человека Global Rights Compliance в поддержку Офиса Генерального прокурора Украины



"Отчет содержит анализ начальной выборки из 320 случаев содержания под стражей в Херсоне в более чем 35 идентифицированных местах несвободы".



В отчете указывается, что почти половина украинцев, которых там удерживали россияне, подвергались широкомасштабным пыткам, включая сексуальное насилие.



Из этих жертв по меньшей мере 43% прямо указали на практику пыток в местах несвободы, называя сексуальное насилие распространенной тактикой, которую применяли к ним российские охранники, как к мужчинам, так и к женщинам, причем предварительные результаты показывают, что военнослужащие чаще всего подвергались пыткам в местах несвободы.



Один из авторов доклада утверждает, что те, кто имеет семьи военнослужащих, также были мишенью для пыток.



Согласно отчету, по меньшей мере 36 жертв из проанализированной выборки упоминали о применении электрошока во время допросов, часто генитального электрошока со стороны российских охранников.



Другие жертвы упоминали об угрозах увечья половых органов, и по меньшей мере одна жертва была вынуждена стать свидетелем изнасилования другого заключенного посторонним предметом, накрытым презервативом.



Напомним, в июле Associated Press сообщала, что задержанных на оккупированных территориях украинцев россияне заставляют рыть окопы и могилы, применяют к ним пытки и депортируют на неопределенный срок вглубь России, что является прямым нарушением Женевских конвенций.



После освобождения части Херсонской области в 2022 году начали выявлять тюрьмы, оборудованные российскими оккупантами.