



На границе с Ливаном проходят первые в своем роде масштабные учения ЦАХАЛа

В ходе учений был смоделирован ряд сложных сценариев, в том числе проникновение на территорию Израиля элитного подразделения “Радван”, контролируемого “Хизбаллой”.



Было проверено оперативное реагирование вдоль границы пехотных частей, инженерных, бронетанковых, наблюдательных подразделений и военно-воздушных сил.



По данным военных, “это была действительно серьезная проверка, чтобы выяснить, как мы можем отреагировать в случае полной неожиданности, без разведанных, без особой подготовки”.



“Я думаю, что мы не подкачали”, – говорит один из офицеров, участвовавших в учениях. “Поверьте, “Хизбалла” знает, что такое танк “Меркава”. Когда ее люди слышат шум танка, они понимают, что у них серьезные проблемы. Наша огневая мощь уничтожит все их аванпосты и даже те, что внутри”.

