



На французском канале израильского профессора спросили почему он пришел в кипе

Израильский профессор Сирил Коэн пришел на интервью на французский канал в качестве врача, а участники шоу спросили его, почему он вдруг пришел в студию с религиозным символом и выставляет его напоказ. В ответ он сказал: "Моя фамилия Коэн, почему я должен скрывать свою религию? Я родился в Израиле".



Профессор Сирил Коэн работает в Бар-Иланском университете, является заместителем декана факультета по сертификационным исследованиям и руководителем лаборатории иммунологии и иммунотерапии рака. Его исследования опубликованы в более чем 60 научных и клинических статьях, главах книг и патентах.



На общественном уровне профессор Коэн является членом национальных комитетов по утверждению клинических испытаний на людях при Министерстве здравоохранения, а также исследовательского комитета Ассоциации по борьбе с раком и Израильской организации по изучению рака.

