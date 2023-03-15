



На фоне засекреченных инцидентов - тревога жителей севера

Главы местных властей в районе северной границы обеспокоены намерениями резко сократить, в рамках нового закона о государственном бюджете, государственный бюджет на защиту северных поселений с 500 миллионов шекелей до всего лишь 100 миллионов шекелей.



Опасения еще больше усиливаются на фоне серии инцидентов в сфере безопасности, подробности которых запрещены к публикации, а также после слов бывшего начальника генштаба Гади Айзенкота , заявившего в Кнессете: "Сегодня мы находимся в одном из самых серьезных, на мой взгляд, периодов безопасности со времен войны Йом-Кипур".



Еще в 2018 году правительство Нетаниягу приняло решение о плане защиты севера с бюджетом в пять миллиардов шекелей в поселениях у границы, где тысячи домов не имеют комнат безопасности (мамад).



Только в прошлом году, в период правления Беннета, правительство определило специальный бюджет для программы защиты поселений и выделило на нее первые 100 миллионов шекелей. 250 миллионов шекелей планировалось вложить в проект в бюджете 2022 года, а 500 миллионов шекелей - в 2023 году.



В ноябре 2021 года в Кфар-Юваль был построен первый мамад, а на сегодняшний день в процессе строительства находятся только 1200 из 5000, которые должны быть построены. Однако теперь, по словам руководителей местных органов власти, в новом государственном бюджете на этот проект в этом году будет выделено только 100 миллионов шекелей.



"Жители пограничной линии без ММД останутся незащищенными", - сказал Моше Давидович, председатель Форума "Линия конфликта" и глава регионального совета Мета-Ашер, и предупредил: "Насралла понимает, что "мягкое подбрюшье" - это наши незащищенные жители".





По словам Авихая Штерна, мэра Кирьят-Шмоны, в его городе не хватает около 3 000 мамадов. В поселении Шломи на границе с Ливаном в Западной Галилее около 1 000 семей ожидают получения мамадов. "Примерно 4 000 моих жителей находятся без защиты, - сказал вчера Габи Нааман, глава местного совета Шломи. Мы находимся в очень сложной ситуации, и я не верю, что правительство Нетаниягу и министр Галант вот так бросят жителей на линии конфликта в Галилее".