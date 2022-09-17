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На фоне слухов о болезни: Хаменеи встретился со студентами
17.09.2022 11:00 Алина Груднева

На фоне слухов о болезни: Хаменеи встретился со студентами

Вопреки новостям о тяжелой болезни, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился в Тегеране со студентами.

 
Об этом сообщили IRNA и "Тасним".
 
"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи участвует в серии встреч со студентами в рамках религиозных собраний в Тегеране", - сказано в сообщении. 
 
Накануне газета New York Times сообщила о том, что Хаменеи отменил все свои встречи и публичные выступления после того, как перенес операцию. Источники утверждали, что на прошлой неделе он находился в критическом состоянии.

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