



На фоне слухов о болезни: Хаменеи встретился со студентами

Вопреки новостям о тяжелой болезни, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился в Тегеране со студентами.

Об этом сообщили IRNA и "Тасним".

"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи участвует в серии встреч со студентами в рамках религиозных собраний в Тегеране", - сказано в сообщении.

Накануне газета New York Times сообщила о том, что Хаменеи отменил все свои встречи и публичные выступления после того, как перенес операцию. Источники утверждали, что на прошлой неделе он находился в критическом состоянии.