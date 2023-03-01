



На фоне переговоров с Ганцем: Нетаниягу проведет пресс-конференцию





После беседы премьер-министра с председателем Махане Мамлахти Бени Ганцем премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит сегодня вечером с заявлением для СМИ.



На фоне голосования в правительстве и бурных демонстраций Бенни Ганц сегодня рассказал о своих попытках достичь договоренностей по поводу правовой реформы и сообщил, что попросил премьер-министра приехать с ним в резиденцию президента для переговоров: "Я говорил с Нетаниягу и Оханой, я попросил их закрыть Кнессет и пойти вместе в дом президента - пока мы не достигнем договоренностей", - сказал он.



Премьер-министр отвечает специальным заявлением, которое будет транслироваться сегодня вечером в 20:10.



Спикер Кнессета Амир Охана ответил на предложение Ганца о закрытии и исключил возможность закрытия Кнессета. "Я приветствую ваше заявление и любое искреннее желание поговорить. Кнессет - это дом всего народа, и как таковой - он должен оставаться открытым, даже и, возможно, особенно во времена разногласий", - пояснил Охана, добавив, что "он не закрыт, даже если есть те, кто стремится помешать ему принять решение, которое принято обществом через большинство избранных им должностных лиц".

