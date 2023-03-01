Новости » Политика
На фоне переговоров с Ганцем: Нетаниягу проведет пресс-конференцию
01.03.2023 19:39 Аркадий Бочаровский

На фоне переговоров с Ганцем: Нетаниягу проведет пресс-конференцию



После беседы премьер-министра с председателем Махане Мамлахти Бени Ганцем премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит сегодня вечером с заявлением для СМИ.

На фоне голосования в правительстве и бурных демонстраций Бенни Ганц сегодня рассказал о своих попытках достичь договоренностей по поводу правовой реформы и сообщил, что попросил премьер-министра приехать с ним в резиденцию президента для переговоров: "Я говорил с Нетаниягу и Оханой, я попросил их закрыть Кнессет и пойти вместе в дом президента - пока мы не достигнем договоренностей", - сказал он. 

Премьер-министр отвечает специальным заявлением, которое будет транслироваться сегодня вечером в 20:10.

Спикер Кнессета Амир Охана ответил на предложение Ганца о закрытии и исключил возможность закрытия Кнессета. "Я приветствую ваше заявление и любое искреннее желание поговорить. Кнессет - это дом всего народа, и как таковой - он должен оставаться открытым, даже и, возможно, особенно во времена разногласий", - пояснил Охана, добавив, что "он не закрыт, даже если есть те, кто стремится помешать ему принять решение, которое принято обществом через большинство избранных им должностных лиц".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы