



На фоне новостей о Елизавете II: сайт BBC сменил цвет на черный

На фоне информации об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II сайт BBC сменил цвет на чёрный.



Кроме того, бывший королевский корреспондент BBC Ричард Самнер добавил, что Елизаветой II "происходит что-то серьёзное".



По его словам, "ее тело отказывает", хотя неясно, "каким образом и насколько сильно".



Также сообщается, что в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.



Ранее мы сообщали, что состояние Елизаветы II ухудшилось.