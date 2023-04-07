



На фоне эскалации протесты против правовой реформы продолжатся

Внутриполитический фронт продолжает протесты, несмотря на эскалацию ситуации с безопасностью. После 3 дней обстрелов, терактов и ожесточенных столкновений на Храмовой горе, организаторы акции протеста против правовой реформы не намерены останавливаться.



В четверг организаторы протеста призвали демонстрантов вернуться на улицу Каплан, чтобы продолжить борьбу перед лицом "провала правительства". Кроме того, они заявили, что демонстрации на этой неделе пройдут под лозунгом "укреплением жителей севера, жителей юга и ЦАХАЛа, чью безопасность правительство разрушило, бросив их во время праздника Песах".



С основным докладом выступит бывший начальник штаба Моше Боги Яалон, один из самых резких критиков нынешнего правительства и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Это 14-я неделя протестов по всему Израилю против переворота режима, который разрушает все хорошее в Государстве Израиль", — отмечают в штабе протеста.



"Правительство разрушения и диктатор во главе получили все возможные предупреждения от глав органов безопасности и уволенного министра обороны о разрушениях, которые реформа нанесет безопасности Израиля и израильскому сдерживанию. Те, кто в течение месяцев называл солдат ЦАХАЛа предателями, нацистами, изгнанниками, анархистами, - это те, кто больше всего навредил безопасности Израиля. Кажется, что Биби потерял север, а его правительство разрушения крайне некомпетентно. Оно разрушает безопасность страны, экономику, социальную сплоченность и сдерживание безопасности. Мы призываем граждан массово выйти на улицы. Демократия — самая сильная защита Государства Израиль", — заявили вчера организаторы борьбы.

